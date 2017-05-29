Франція наполягає на якнайшвидших переговорах в "нормандському форматі" - Е.Макрон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президенти Франції і Росії Еммануель Макрон і Володимир Путін обговорили питання ситуації в Україні під час своєї зустрічі. Про це журналістам повідомив Е.Макрон, передає УНН.
"По ситуації в Україні. Ми говорили про різні деталях і про здійснення мінського процесу, так званого. Наше бажання полягає в тому, і я, сподіваюся, що президент Путін підтвердить те, що я скажу, ми хотіли б, щоб якнайшвидше були проведені переговори в "нормандському форматі" і щоб ми обговорили всі теми... і в цьому "нормандському форматі", ми хотіли б заслухати доповідь ОБСЄ по структурних елементах подій", - сказав Е.Макрон.
За його словами, глави держав обмінялися поглядами з цього питання.
"Я зі свого боку сказав, що я хотів би, щоб ми в рамках Мінського процесу досягли деескалації цього процесу", - уточнив Е.Макрон.
Як повідомляв УНН, 30 травня, заступники міністрів закордонних справ з Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться в Берліні у вівторок, щоб обговорити ситуацію в Україні в "нормандському форматі".