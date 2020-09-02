Форвард "Шахтера" продолжит карьеру в чемпионате Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Форвард "Шахтера" Андрей Борячук перешел в состав венгерского клуба "Мезекевешд", передает УНН со ссылкой на сайт "Мезекевешд".
Срок соглашения с украинским нападающим рассчитан на один сезон.
В прошлом сезоне 24-летний футболист с января играл в аренде за “Ризеспор”. На его счету 6 матчей.
“Мезекевешд” в прошлом сезоне финишировал 4-м в чемпионате Венгрии, сейчас команда занимает седьмое место.
Заметим, что за команду выступают украинцы Андрей Нестеров, Шандор Вайда, Михаил Месхи и Даниила Рябенко.