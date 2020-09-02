Форвард "Шахтаря" продовжить кар'єру в чемпіонаті Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Форвард "Шахтаря" Андрій Борячук перейшов до складу угорського клубу "Мезекевешд", передає УНН з посиланням на сайт "Мезекевешд".
Термін угоди з українським нападаючим розрахований на один сезон.
У минулому сезоні 24-річний футболіст з січня грав в оренді за “Різеспор”. На його рахунку 6 матчів.
“Мезекевешд” в минулому сезоні фінішував 4-м в чемпіонаті Угорщини, зараз команда займає 7-е місце.
Зауважимо, що за команду виступають українці Андрій Нестеров, Шандор Вайда, Михайло Месхі та Данила Рябенко.