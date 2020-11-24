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Формирование ВККС международными экспертами угрожает суверенитету Украины - Лидия Изовитова

Формирование ВККС международными экспертами угрожает суверенитету Украины - Лидия Изовитова

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Если в украинском законодательстве будут закреплены позиции относительно того, что Высшая квалификационная комиссия судей будет формироваться конкурсной комиссией с участием международных экспертов - это поставит под вопрос государственном суверенитете Украины. Об этом сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова во время национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", передает УНН.

"Мы должны всегда помнить, что" Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления "(ст. 5 Конституции Украины). Речь идет о суверенитете нашего народа, народа Украина, а не других стран ", - подчеркнула глава НААУ.

Теперь же, законопроект № 3711 предусматривает, что состав ВККС будет формировать конкурсная комиссия в составе шести членов, трое из которых должны быть международными экспертами. К тому же они, фактически, будут иметь право решающего голоса - для принятия любого решения необходимо, чтобы его поддержали два международных эксперты.

"Или формирования состава конкурсной комиссии с участием международных экспертов не противоречащей Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 и ст. 1, 2, 5 Конституции Украины? Она всем известна: признаком государственного суверенитета является неотчуждаемость, т.е. невозможность произвольной отчужденности легитимной и легальной власти ", - отметила Лидия Изовитова.

Как сообщили участники дискуссии, последние законодательные предложения Министерства юстиции предусматривают схожий подход и к формированию Высшего совета правосудия - конкурсную комиссию по отбору его членов предлагают формировать из международных экспертов, представителей Общественного совета добродетели и судейского сообщества, но таким пропорции, что судьи останутся в меньшинстве .

По мнению Лидии Изовитовой, привлечение международных экспертов к формированию конституционных и государственных органов может иметь разрушительный эффект для страны, поскольку в перспективе может быть поставлен вопрос и об их участии в формировании законодательной и исполнительной власти.

"Если к судебной власти такое возможно применить, то почему законодательной нет? А не скажет завтра комиссия международных экспертов, в кандидаты в Президенты можно зарегистрировать только 3-4 кандидата, других нельзя, потому что не их не одобрили международные эксперты? " - возмутилась председатель НААУ.

Она считает, что в формировании состава ВККС наибольшую роль должны играть представители судейского корпуса, адвокатского сообщества и ученые.

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