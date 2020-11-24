Формирование ВККС международными экспертами угрожает суверенитету Украины - Лидия Изовитова

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Если в украинском законодательстве будут закреплены позиции относительно того, что Высшая квалификационная комиссия судей будет формироваться конкурсной комиссией с участием международных экспертов - это поставит под вопрос государственном суверенитете Украины. Об этом сказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова во время национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", передает УНН.