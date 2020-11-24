Формування ВККС міжнародними експертами загрожує суверенітету України - Лідія Ізовітова

“Ми маємо завжди пам’ятати, що "Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування“ (ст. 5 Конституції України). Йдеться про суверенітет нашого народу, народу України, а не інших країн”, — наголосила голова НААУ.

Наразі ж, законопроект № 3711 передбачає, що склад ВККС буде формувати конкурсна комісія у складі шести членів, троє з яких мають бути міжнародними експертами. До того ж вони, фактично, матимуть право вирішального голосу — для ухвалення будь-якого рішення необхідно, щоб його підтримали два міжнародних експерти.

“Чи формування складу конкурсної комісії за участі міжнародних експертів не суперечить Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року та ст. 1, 2, 5 Конституції України? Вона всім відома: ознакою державного суверенітету є невідчужуваність, тобто неможливість довільної відчуженості легітимної та легальної влади”, — наголосила Лідія Ізовітова.

Як повідомили учасники дискусії, останні законодавчі пропозиції Міністерства юстиції передбачають схожий підхід і до формування Вищої ради правосуддя — конкурсну комісію з відбору її членів пропонують формувати з міжнародних експертів, представників Громадської ради доброчесності і суддівської спільноти, але в такий пропорції, що судді залишаться в меншості.

На думку Лідії Ізовітової, залучення міжнародних експертів до формування конституційних та державних органів може мати руйнівний ефект для країни, оскільки в перспективі може бути поставлене питання і про їхню участь в формуванні законодавчої і виконавчої влади.

“Якщо до судової влади таке можливо застосувати, то чому до законодавчої ні? А чи не скаже завтра комісія міжнародних експертів, що в кандидати в Президенти можна зареєструвати лише 3-4 кандидати, інших не можна, бо не їх не схвалили міжнародні експерти?” — обурилася голова НААУ.

Вона вважає, що у формуванні складу ВККС найбільшу роль мають відігравати представники суддівського корпусу, адвокатської спільноти та вчені.