Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи
Формирование правительства Нидерландов сталкивается с проблемами, поскольку назначенный советник Герта Вилдерса и участник коалиционных переговоров Гом ван Стрин подает в отставку из-за обвинений в мошенничестве, а предыдущая правящая партия VVD уже отказалась от вхождения в новое правительство.
Непогода повредила большой флаг Украины в Житомире
Большой украинский флаг в Житомире был разорван непогодой, а ремонт отложен до 29 ноября из-за прогнозируемого ветра.
"Цели поражены": украинская разведка осуществила успешный удар по смоленскому авиационному заводу рф - источники
Украинская разведка осуществила успешный удар с беспилотника по российскому авиазаводу в смоленске, попав в цель и не нанеся ущерба.
Циклон смещается на север, ликвидация последствий снегопада продолжается
На юге и в центре Украины продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада, эпицентр циклона тем временем перемещается на север. Движение заблокировано на 12 дорогах, а 1638 населенных пунктов остаются обесточенными
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
Эксперты передали следствию результаты судебно-медицинской экспертизы авиакатастрофы в Броварах, в которой погибли украинские чиновники. Более 30 экспертов были привлечены к выяснению причин катастрофы, анализируя большой объем данных и бортовых записей.
Зеленского второй год подряд назвали самым влиятельным человеком Европы по версии Politico
Издание Politico второй год подряд назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе, ссылаясь на его влияние на европейскую политику и способность завоевать доверие и поддержку в условиях российского вторжения.
На Киевщине мужчина угрожал взорвать гранату в своем доме: полицейские уговорили его сдаться
Полиция Киева убедила мужчину, который угрожал взорвать гранату дома, сдаться; граната оказалась учебной, а в доме также было найдено огнестрельное оружие.
В Виннице разоблачили тюремный колл-центр: около 30 заключенных похищали деньги с банковских счетов украинцев
Служба безопасности Украины ликвидировала мошеннический колл-центр в Винницкой тюрьме, где заключенные выдавали себя за сотрудников службы безопасности, чтобы похищать деньги с банковских карточек. Задержаны пятеро злоумышленников, которые успели обмануть десятки тысяч украинцев.
Планшеты Apple, фотокамеры Sony и прочее: жительница Винницкой области пыталась провезти в Украину 84 единицы техники из Польши
На украинско-польской границе задержали женщину из Винницы, которая перевозила 84 незадекларированных гаджета, в частности планшеты Apple и технику Sony. Вещи изъяты, а женщине грозит штраф.
Смертельная стрельба в Днепре: суд смягчил меру пресечения патрульному
Егору Звонкову, патрульному, которого подозревают в смертельном ранении человека в Днепре, изменили меру пресечения с круглосуточного содержания под стражей на ночной домашний арест.