Формирование правительства Геерта Вилдерса в Нидерландах начинается с неудачи

Ещё до начала формирования правительства в Нидерландах, назначенный "советник" Гом ван Стрин подал в отставку в связи с обвинениями в мошенничестве, что значительно осложнило формирование правительственной коалиции, поскольку Буржуазно-консервативная партия (VVD), которая ранее правила в коалиции, уже отказалась от участия в новом правительстве. Об этом пишет Der Spiegel, передает УНН.

Детали

В понедельник, 27 ноября, в отставку подал Гом ван Стрин, которому лидер "Партии свободы" (PVV) Герта Вилдерс, одержавший победу на выборах в Нидерландах, поручил провести первые консультациями с другими политическими силами. На выходных стало известно, что весной бывший работодатель политика ван Стрина уже подавал на него на него жалобу о мошенничестве. Ван Стрин отрицал обвинения, но сегодня подал в отставку.

Справка

В Нидерландах традиционно сложно сформировать правительство из-за очень фрагментированной политической системы. Для формирования кабинета министров нужны четыре или более партий, поэтому после выборов приглашают "советника выборов приглашают "советника" для изучения возможности коалиции. Он общается со всеми фракциями, и только после этого начинаются предметные переговоры между сторонами.

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Вилдерс получил 37 из 150 мест в парламенте со своей праворадикальной Партией свободы (PVV), после чего планировал сформировать коалицию вместе с центристской партией NSC и правой либеральной партией VVD премьер-министра Марка Рютте, который уходит в в отставку. Однако VVD уже отказался от участия в правительстве, что затрудняет 60-летнего Вилдерсу найти стабильное правое большинство. В лучшем случае он теперь может стремиться к правительству меньшинства, кроме того, как недавно отметил сам Вилдерс: "формирование правительства может занять месяцы".

Напомним

Нидерланды выделяют дополнительные 2 млрд евро для поддержки Украины в следующем году. Отмечается, что Нидерланды хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы страна могла продолжать защищаться от атак РФ на критически важные объекты инфраструктуры. Нидерланды также рассматривают возможность приобретения более технологичного оборудования.