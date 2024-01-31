Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих

В рамках проекта психологической поддержки Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість", направленный на поддержку семей защитников Украины во время войны. Об этом говорится на сайте организации, пишет УНН.

Как отмечают представители команды Фонда, отношения на расстоянии для пар, которых разъединила война, - это настоящий вызов.

"Сверхчеловеческие испытания легли бременем не только на плечи наших мужественных защитников, но и тех, кто ждет, поддерживает и вдохновляет наших воинов: матерей, жен, детей. Разлука смещает приоритеты в отношениях, добавляет новые проблемы к уже существующим. Многие женщины нуждаются в эмоциональной поддержке, чтобы выжить и не потерять психическое здоровье от сильных переживаний - именно для них в конце января мы провели первую онлайн-встречу в рамках курса "Стійкість", - говорит Наталья Приходько, волонтер Фонда.

Также очень трудно приходится детям, родители которых сейчас на фронте. О том, как помочь им адаптироваться к изменениям и поддержать - шла речь на второй встрече.

"Российские оккупанты лишили наших детей покоя, нормального сна и возможности быть рядом со своими родителями, которые пошли защищать государство. При этом наполнили их детство постоянным стрессом, страхом за свою жизнь и жизнь своих родных, волнением за родителей, которые сейчас на войне. С детьми необходимо говорить об этом, помогать им пройти через такие страшные испытания", - отмечает спикер курса "Стійкість" Яна Кобец.

По словам Вадима Столара, в проекте "Стійкість" уже не впервые пересеклись два основных направления деятельности Фонда: помощь военным и поддержка гражданских.

"С начала полномасштабного вторжения наш Фонд активно помогает военным. Передаем все, что необходимо на фронте - от экипировки и рюкзаков до дронов, автомобилей и средств борьбы с вражескими беспилотниками. Помним и о семьях защитников. Для них второй год подряд мы с командой реализуем масштабный проект "Відновись". А на поддержку тех, кто ждет возвращения близких с фронта, направлен наш новый курс "Стійкість", - рассказывает Вадим Столар.

Если вы хотите присоединиться к встречам в рамках курса - следите за объявлениями в соцсетях Фонда:

https://www.facebook.com/VadymStolarBF

https://www.instagram.com/stolar.fund/

https://t.me/vadymstolarbf