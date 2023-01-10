Фонд Вадима Столара предоставил квартиру освобожденному из плена защитнику "Азовстали"

Сам Александр воюет с 2014 года, а после широкомасштабного вторжения РФ уже вместе с женой защищал “Азовсталь”. После приказа командования оставить позиции – оказался в плену, где провел четыре месяца до освобождения. Жена же военного до сих пор на чужбине. И ему в одиночку приходится справляться с их двойняшками.

“Честно говоря, очень тяжело. Я, как молодой отец, и половины не знаю, многого не умею. Конечно, учусь, но ведь за все волнуюсь, из-за этого не могу нормально спать. Я дома на стене развесил десяток фотографий с женой, с детьми. Они ее видят постоянно, и как-то немного легче. Конечно, они часто спрашивают, где мама. Дети ее очень ждут!"” – делится Александр.

Мужчина мечтает, чтобы его любимая поскорее вернулась из плена. И чтобы они вместе наполнили уютом свою первую собственную квартиру, о которой так давно мечтали, и которую очень неожиданно им предоставил Фонд Вадима Столара.

“Мы с женой с самого начала мечтали о собственном жилье. Но ведь боевые действия, потом переезды, потом военная служба… Поэтому все как-то не складывалось. Однако сейчас мне позвонили и рассказали о возможности получить жилье от Благотворительного фонда Вадима Столара. Конечно, я очень рад. И очень жду жену, чтобы поделиться радостью с ней, чтобы она знала, что у нее наконец есть свой, собственный дом. Где будет такая кухня, как она мечтает. Много растений, как она любит. Детская комната с большим телевизором – потому что для них это счастье. Сейчас мечта одна – увидеть жену, обнять ее”, – говорит военный.