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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Фонд Вадима Столара предоставил квартиру освобожденному из плена защитнику "Азовстали"

Киев • УНН

 • 551612 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Старший лейтенант ОЗСП “Азов”, один из защитников “Азовстали” Александр Чернобай в интервью телеканалу Новости.LIVE рассказал о жизни после плена, о том, как сейчас сам воспитывает двойняшек, и как после возвращения из российской неволи жены они вместе будут наполнять уютом свою новую квартиру, полученную от Благотворительного фонда Вадима Столара.

Фонд Вадима Столара предоставил квартиру освобожденному из плена защитнику "Азовстали"

Сам Александр воюет с 2014 года, а после широкомасштабного вторжения РФ уже вместе с женой защищал “Азовсталь”. После приказа командования оставить позиции – оказался в плену, где провел четыре месяца до освобождения. Жена же военного до сих пор на чужбине. И ему в одиночку приходится справляться с их двойняшками.

“Честно говоря, очень тяжело. Я, как молодой отец, и половины не знаю, многого не умею. Конечно, учусь, но ведь за все волнуюсь, из-за этого не могу нормально спать. Я дома на стене развесил десяток фотографий с женой, с детьми. Они ее видят постоянно, и как-то немного легче. Конечно, они часто спрашивают, где мама. Дети ее очень ждут!"” – делится Александр.

Мужчина мечтает, чтобы его любимая поскорее вернулась из плена. И чтобы они вместе наполнили уютом свою первую собственную квартиру, о которой так давно мечтали, и которую очень неожиданно им предоставил Фонд Вадима Столара.

“Мы с женой с самого начала мечтали о собственном жилье. Но ведь боевые действия, потом переезды, потом военная служба… Поэтому все как-то не складывалось. Однако сейчас мне позвонили и рассказали о возможности получить жилье от Благотворительного фонда Вадима Столара. Конечно, я очень рад. И очень жду жену, чтобы поделиться радостью с ней, чтобы она знала, что у нее наконец есть свой, собственный дом. Где будет такая кухня, как она мечтает. Много растений, как она любит. Детская комната с большим телевизором – потому что для них это счастье. Сейчас мечта одна – увидеть жену, обнять ее”, – говорит военный.

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