Фонд Чан Цукерберг выкупил поисковик для научных публикаций и сделает его бесплатным
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Фонд Марка Цукерберга его жены (фонд Чан Цукерберг) выкупил поисковик для научных публикаций и сделает его бесплатным, передает УНН со ссылкой на ЕchCrunch.
Фонд Чан Цукерберг выкупил "Google для научных публикаций" - "Meta" поисковик, который помогает исследователям искать данные и читать более 26 млн научных публикаций.
Также система помогает финансовым организациям сотрудничать с исследователями и определять сферы с высоким потенциалом для инвестиций. Она также предоставляет бесплатный доступ к полным текстам 18 000 журналов и литературных источников.
Как сообщал УНН, для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter.