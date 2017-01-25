Фонд Чан Цукерберг выкупил поисковик для научных публикаций и сделает его бесплатным

Фонд Чан Цукерберг выкупил "Google для научных публикаций" - "Meta" поисковик, который помогает исследователям искать данные и читать более 26 млн научных публикаций.

Также система помогает финансовым организациям сотрудничать с исследователями и определять сферы с высоким потенциалом для инвестиций. Она также предоставляет бесплатный доступ к полным текстам 18 000 журналов и литературных источников.

Как сообщал УНН, для создания мобильных приложений Google купила сервис в Twitter.