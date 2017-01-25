Фонд Чан-Цукерберг викупив пошуковик для наукових публікацій і зробить його безкоштовним
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Фонд Марка Цукерберга його дружини (Фонд Чан-Цукерберг) викупив пошуковик для наукових публікацій і зробить його безкоштовним, передає УНН з посиланням на ЕchCrunch.
Фонд Чан-Цукерберг викупив "Google для наукових публікацій" - "Meta" пошуковик, який допомагає дослідникам шукати дані і читати більше 26 мільйонів наукових публікацій.
Також система допомагає фінансовим організаціям співпрацювати з дослідниками і визначати сфери з високим потенціалом для інвестицій. Вона також надає безкоштовний доступ до повних текстів 18 тисяч журналів і літературних джерел.
Як повідомляв УНН, для створення мобільних додатків Google купила сервіс у Twitter.