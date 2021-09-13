Флекситарианцы и растительное мясо: в МХП поделились инсайтами с агроконференции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 9 сентября 2021 года состоялась конференция, посвященная вопросу эффективного управления агрокомпаниями. Это единственная бизнес-конференция в Европе, полностью покрывающая все аспекты управления аграрным бизнесом, сообщили в МХП, передает УНН.
В компании выделили три главных инсайта с конференции.
Первый: растительное мясо станет трендом.
"Производство растительного мяса - это точно тренд, часть глобальной фудиндустрии, на которую агропроизводителям следует обратить внимание. Однако 100% перехода на него не будет. Сейчас доля растительного мяса в Украине составляет менее 1%. Одна из основных причин такого низкого показателя - высокая цена", - отметили в МХП.
Второй инсайт: нынешнее поколение не перейдет на растительное мясо, однако уменьшит потребление обычного.
"Даже милениалы не перестают употреблять мясо, а становятся флекситерианцамы, то есть просто уменьшают количество его потребления", - отметили в компании.
Третий инсайт: главный потребитель растительного мяса - HоRеCа.
"Это означает, что потребители готовы пробовать новые продукты, но массового потребления нет", - резюмировали в МХП.