Флексітеріанці й рослинне м'ясо: у МХП поділилися інсайтами з агроконференції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. 9 вересня 2021 року відбулася конференція, присвячена питанню ефективного управління агрокомпаніями. Це єдина бізнес-конференція в Європі, що повністю покриває всі аспекти управління аграрним бізнесом, повідомили в МХП, передає УНН.
У компанії виділили три головні інсайти з конференції.
Перший: рослинне м’ясо стане трендом.
“Виробництво рослинного м’яса — це точно тренд, частина глобальної фудіндустрії, на яку агровиробникам слід звернути увагу. Однак 100% переходу на нього не буде. Зараз частка рослинного м’яса в Україні становить менше ніж 1%. Одна з основних причин такого низького показника — висока ціна”, — зазначили в МХП.
Другий інсайт: нинішнє покоління не перейде на рослинне м’ясо, проте зменшить споживання звичайного.
“Навіть міленіали не перестають вживати м’ясо, а стають флексітеріанцями, тобто просто зменшують кількість його споживання”, — зауважили в компанії.
Третій інсайт: головний споживач рослинного м’яса — HоRеCа.
“Це означає, що споживачі готові пробувати нові продукти, але масового споживання немає”, — резюмували в МХП.