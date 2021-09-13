Флексітеріанці й рослинне м'ясо: у МХП поділилися інсайтами з агроконференції

У компанії виділили три головні інсайти з конференції.

Перший: рослинне м’ясо стане трендом.

“Виробництво рослинного м’яса — це точно тренд, частина глобальної фудіндустрії, на яку агровиробникам слід звернути увагу. Однак 100% переходу на нього не буде. Зараз частка рослинного м’яса в Україні становить менше ніж 1%. Одна з основних причин такого низького показника — висока ціна”, — зазначили в МХП.

Другий інсайт: нинішнє покоління не перейде на рослинне м’ясо, проте зменшить споживання звичайного.

“Навіть міленіали не перестають вживати м’ясо, а стають флексітеріанцями, тобто просто зменшують кількість його споживання”, — зауважили в компанії.

Третій інсайт: головний споживач рослинного м’яса — HоRеCа.

“Це означає, що споживачі готові пробувати нові продукти, але масового споживання немає”, — резюмували в МХП.