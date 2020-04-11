ФК "Селтик" украинца Шведа сократил выплаты футболистам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Футбольный клуб "Селтик" подтвердил, что с сотрудниками и игроками был согласован комплекс мероприятий, которые помогут клубу преодолеть нынешний кризис с коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
В период с апреля по июнь генеральный директор клуба, управляющий, исполнительные директора, состав первой команды, исполнительный состав и вспомогательный персонал, в том числе руководители Академии и футбольной операции, согласились значительно сократить заработную плату и отложить отсрочку значительной части их заработка.
Данные меры помогут удерживать клуб и его сотрудников во время кризисной ситуации.
Стоит отметить, что в команде "кельтов", которые являются лидерами шотландской первенства, выступает украинец Марьян Швед. Вингер провел на поле всего 40 минут, появившись в трех матчах (один гол).