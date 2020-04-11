ФК "Селтік" українця Шведа скоротив виплати футболістам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Футбольний клуб "Селтік" підтвердив, що з співробітниками і гравцями був узгоджений комплекс заходів, які допоможуть клубу подолати нинішню кризу з коронавірусом, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У період з квітня по червень генеральний директор клубу, керуючий, виконавчі директори, склад першої команди, виконавчий склад і допоміжний персонал, в тому числі керівники Академії та футбольної операції, зголосилися значно скоротити заробітну плату і відкласти відстрочку значної частини їх заробітку.
Дані заходи допоможуть втримувати клуб та його співробітників під час кризової ситуації.
Варто відзначити, що у стані "кельтів", які є лідерами шотландської першості, виступає українець Мар'ян Швед. Вінгер провів на полі лише 40 хвилин, з'явившись в трьох матчах (один гол).