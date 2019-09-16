ФК "Мариуполь" потерял очки в матче с аутсайдером УПЛ

В конце первой половины Кирюханцева после обыгрывания в стенку с Чурко протолкнул мяч в сетку гостевого коллектива.

Ближе к концу часа поединка при ударе взлета от Имер, рикошет от игрока приазовцев помог сравнять цифры на табло. Впоследствии “Олимпик” получил право на 11-метровый удар — кипер Худжамов совершил сейв и спас хозяев от фиаско (1:1).

Таким образом, испанский специалист Висенте Гомес дебютировал на посту главного тренера “Олимпика” с ничьей.

Заметим, что “Мариуполь” имеет 8 пунктов и занимает 7-й уровень. “Олимпик” имеет только два очка и замыкает турнирную таблицу.