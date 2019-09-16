ФК "Мариуполь" потерял очки в матче с аутсайдером УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. ФК "Мариуполь" дома встретился с "Олимпиком" в первой игре УПЛ после паузы связанной с международными матчами сборных, сообщает корреспондент УНН.
В конце первой половины Кирюханцева после обыгрывания в стенку с Чурко протолкнул мяч в сетку гостевого коллектива.
Ближе к концу часа поединка при ударе взлета от Имер, рикошет от игрока приазовцев помог сравнять цифры на табло. Впоследствии “Олимпик” получил право на 11-метровый удар — кипер Худжамов совершил сейв и спас хозяев от фиаско (1:1).
Таким образом, испанский специалист Висенте Гомес дебютировал на посту главного тренера “Олимпика” с ничьей.
Заметим, что “Мариуполь” имеет 8 пунктов и занимает 7-й уровень. “Олимпик” имеет только два очка и замыкает турнирную таблицу.