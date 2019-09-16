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ФК “Маріуполь” втратив очки у матчі з аутсайдером УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. ФК "Маріуполь" вдома зустрівся із "Олімпіком" у першій грі УПЛ після паузи пов'язаної із міжнародними матчами збірних, повідомляє кореспондент УНН.

Наприкінці першої половини Кірюханцев після обігравання в стінку із Чурко проштовхнув м’яч у сітку гостьового колективу.

Ближче до завершення години поєдинку при ударі зльоту від Імері, рикошет від гравця приазовців допоміг зрівняти цифри на табло. Згодом “Олімпік” отримав право на 11-метровий удар — кіпер Худжамов здійснив сейв та врятував господарів від фіаско (1:1).

Таким чином, іспанський фахівець Вісенте Гомес дебютував на посту головного тренера “Олімпіка” з нічиї.

Зауважимо, що “Маріуполь” має 8 пунктів та посідає 7-й щабель. “Олімпік” має тільки два очки і замикає турнірну таблицю.

Українські Національні Новини

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