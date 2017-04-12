ФК "Дармштадт" А.Федецкого подписал контракт с чемпионом мира К.Гроскройцом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Аутсайдер немецкой "Бундеслиги" "Дармштадт" заключил контракт с защитником Кевином Гроскройцом, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Экс-игрок сборной Германии, который в 2014 году становился чемпионом мира в составе национальной команды, начнет выступления за "Дармштадт" начиная с сезона 2017/18 годов. Соглашение между сторонами рассчитано до июня 2019 года.
"Я с нетерпением жду выступлений за" Дармштадт ". Фрингс (тренер - ред.) Уверен в моих силах, он убедил меня, что переход - верный шаг. Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде на пути к успеху", - сказал К.Гроскройц.
Примечательно, что предыдущим клубом 28-летнего немца был "Штутгарт", который он оставил в начале марта после скандала с дракой в ночном клубе.
Заметим, что К.Гроскройц станет конкурентом защитника сборной Украины Артема Федецкого, ведь выступает на позиции правого защитника.
Стоит отметить, что "Дармштадт" после 28 туров набрал 15 очков и близок к вылету из элиты немецкого футбола, поскольку занимает последнее место в турнирной таблице.
Как сообщал УНН, Д.Олийнык отметился голом в матче за немецкий "Дармштадт" .