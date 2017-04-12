ФК "Дармштадт" А.Федецького підписав контракт із чемпіоном світу К.Гроскройцом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Аутсайдер німецької "Бундесліги" "Дармштадт" заключив контракт із захисником Кевіном Гроскройцом, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Екс-гравець збірної Німеччини, котрий в 2014 році ставав чемпіоном світу в складі національної команди, розпочне виступи за "Дармштадт" починаючи з сезону 2017/18 років. Угода між сторонами розрахована до червня 2019 року.
"Я з нетерпінням чекаю виступів за "Дармштадт". Торстен Фрінгс (тренер – ред.) впевнений в моїх силах, він переконав мене, що перехід - вірний крок. Я докладу максимум зусиль, щоб допомогти команді на шляху до успіху", - сказав К.Гроскройц.
Примітно, що попереднім клубом 28-річного німця був "Штутгарт", який він залишив на початку березня після скандалу з бійкою в нічному клубі.
Зауважимо, що К.Гроскройц стане конкурентом оборонця збірної України Артема Федецького, адже виступає на позиції правого захисника.
Варто відзначити, що "Дармштадт" після 28 турів набрав 15 очок і близький до вильоту з еліти німецького футболу, оскільки посідає останнє місце в турнірній таблиці.
Як повідомляв УНН, Д.Олійник відзначився голом у матчі за німецький "Дармштадт".