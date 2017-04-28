Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "B-"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch на своем официальном сайте подтвердил долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-", передает УНН.
Рейтинг был подтвержден со стабильным прогнозом.
Краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валютах был также подтвержден на уровне "B", а рейтинг странового потолка - на уровне "B-".
Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте ПАО "КБ ПриватБанк" с "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт) и удалил его из списка Rating Watch Evolving (RWE).
Как сообщал УНН, в ноябре 2016 года, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста экономики Украины с 1,1% в 2016 году до 2,5% в 2017 году с последующим ростом до 3% в 2018 году.
Кроме того, стоит отметить, что согласно данным ноябре 2016 агентство Fitch оставило рейтинг неизменным.