Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B-"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch на своєму офіційному сайті підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні “B-”, передає УНН.
Рейтинг був підтверджений зі стабільним прогнозом.
Короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валютах був також підтверджений на рівні “B”, а рейтинг стелі країни — на рівні “B-”.
Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті ПАТ “КБ ПриватБанк” з “CCC” до “RD” (обмежений дефолт) і видалив його зі списку Rating Watch Evolving (RWE).
Як повідомляв УНН, у листопаді 2016 року, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання економіки України з 1,1% у 2016 році до 2,5% у 2017 році з подальшим зростанням до 3% у 2018 році.
Крім того, варто зазначити, що відповідно з даними листопада 2016 року агенство Fitch залишило рейтинг незмінним.