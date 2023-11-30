Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией

Финляндия с полуночи 30 ноября закрыла на две недели все автотранспортные пункты на границе с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 24 ноября единственным работающим КПП на границе Финляндии с Россией был "Раджа-Йосеппи", расположенный в Арктике.

В этой ситуации необходимо закрыть всю восточную границу. Решение защищает национальную безопасность Финляндии от гибридной операции России говорит министр внутренних дел Мари Рантанен.

Ходатайство о предоставлении международной защиты нельзя подать в пунктах пропуска, расположенных на сухопутной границе между двумя странами, уточнили в пресс-службе.

Россия пока дает возможность людям использовать инструменты и направлять их к финской границе в суровых зимних условиях. Финляндия решительно действует, чтобы остановить это явление говорит премьер-министр Петтери Орпо.

По данным таможни Финляндии, единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через контрольно-пропускной пункт Вайниккала.

В целом на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работали восемь пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии закрылись с 18 ноября. Еще три на севере — закрылись с 24 ноября.

Соответствующее решение Финляндия обосновала через неконтролируемое прибытие граждан третьих стран - Сирии, Индии и Марокко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финляндия закрыла все кроме одного из восьми пунктов пропуска на границе с рф, Норвегия пока не видит нарушений