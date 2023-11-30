Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией
Финляндия закрыла все свои автомобильные пограничные контрольно-пропускные пункты с Россией на две недели, начиная с 30 ноября, сославшись на риски для национальной безопасности, связанные с гибридными операциями России. Только железнодорожные перевозки через Вайниккалу остаются открытыми.
Более 100 тысяч мигрантов из Центральной Азии были ввезены на оккупированные Россией территории
Центр национального сопротивления сообщает, что более 100 000 мигрантов из Центральной Азии были доставлены Россией на временно оккупированные территории, что потенциально может изменить демографический ландшафт и мобилизовать их для обмена гражданством.
Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт
15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.
14 израильтян и танцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе
10 израильтян и 4 тайца, удерживаемые хромосомами в Газе в течение 54 дней, были возвращены в Израиль и воссоединятся со своими семьями после медицинского обследования. Освобождение было обеспечено путем обмена пленными на 30 палестинцев.
россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал макаров"
Российская армия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" в Черное море, усилив ракетный потенциал общим залпом из 16 ракет" Калибр", повысив уровень угрозы.
1 декабря словацкие дальнобойщики заблокируют украинский пограничный пункт пропуска
Словацкие дальнобойщики заблокируют пограничный пункт пропуска "вишне-немец-Ужгород" 1 декабря в знак протеста против соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.
В оккупированном Крыму по всем телеканалам показали обращения Зеленского
Взломанные крымские интернет-провайдеры транслируют видеообращение президента Украины Зеленского, заменяя российские телеканалы; оккупационные власти работают над решением проблемы.
Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем министра иностранных дел России Лаврова
Польша бойкотирует заседание ОБСЕ из-за участия в нем российского министра Сергея Лаврова, ссылаясь на российскую агрессию и военные преступления.
Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками — Мининфраструктуры Польши
Министерство инфраструктуры Польши достигло соглашения с представителями перевозчиков, которые сохранят, но не расширят свой протест на пограничных переходах, после встречи, на которой были рассмотрены требования и обещаны срочные меры.
МАГАТЭ обеспокоено ростом атак вблизи Хмельницкой АЭС
Эксперты МАГАТЭ в Украине сообщают о военной активности вблизи Хмельницкой АЭС, подчеркивая ее уязвимость наряду с другими ядерными объектами из-за продолжающихся военных действий. Прямого ущерба станции нанесено не было, но инциденты подчеркивают ядерную угрозу в условиях конфликта.