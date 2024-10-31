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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Финляндия выдвинула обвинения российскому неонацисту за военные преступления в Украине

Финляндия выдвинула обвинения российскому неонацисту за военные преступления в Украине

Киев  •  УНН

15:31 • 3073 просмотра

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Заместитель Генпрокурора Финляндии выдвинул обвинения против яна петровского в пяти военных преступлениях в Украине. Подозреваемый, как заместитель командира «Русича», причастен к убийству 22 украинских военных в 2014 году.

В Финляндии российскому неонацисту из группировки "Русич" яну петровскому, который воевал на Донбассе с 2014 года,  выдвинули обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных на территории Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Прокуроры не называют имени гражданина рф, но судя по материалам дела, речь идет именно о яне петровском.

Детали

Заместитель Генерального прокурора Финляндии в Окружном суде Хельсинки выдвинул обвинение против гражданина рф, арестованного в Финляндии, который подозревается в совершении пяти военных преступлений в Украине в 2014 году

- говорится в сообщении ОГП.

Обвинения связаны с деятельностью подозреваемого в подразделении "Русич", которое воевало на стороне так называемой "лнр".

По данным финского следствия, петровский, как заместитель командира подразделения, участвовал в действиях, нарушающих законы и обычаи войны. Он и солдаты подразделения убили 22 украинских военнослужащих и серьезно ранили четырех.

Кроме того, его обвиняют в действиях, противоречащих законам и обычаям войны относительно способа ведения боевых действий и обращения с ранеными и убитыми солдатами противника.

Обвинения рассматриваются в Финляндии как международные преступления в соответствии с финским законодательством. Петровский не может быть экстрадирован в Украину, а значит Финляндия начала собственное расследование, добавили в Офисе Генпрокурора. 

Напомним

В 2016 году украинские правоохранители сообщили о подозрении яну петровскому по факту участия в террористической организации.

В июле 2023 года полиция Финляндии арестовала россиянина, проживающего на территории страны на основании вида на жительство жены, под вымышленным именем Воислав Торден. Его подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Впоследствии должен был быть решен вопрос его экстрадиции, согласно запросу, в Украину.

В декабре 2023 года в Финляндии начали собственное расследование преступлений Петровского, совершенных во время боевых действий в Украине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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