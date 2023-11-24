Финляндия предоставит Украине 3 млн евро для поддержки поставок зерна и разминирования
Киев • УНН
Финляндия пообещала выделить 3 миллиона евро на поддержку транспортировки зерна и разминирования в Украине с целью улучшения продовольственной безопасности и содействия восстановлению сельского хозяйства.
Финляндия приняла решение о выделении Украине дополнительной поддержки в три миллиона евро для помощи в транспортировке зерна и разминирования сельских районов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.
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Финляндия предоставит 3 млн. евро в качестве дополнительной поддержки для повышения продовольственной безопасности Украины. Финансирование будет направлено на поддержку поставок зерна из Украины в страны, ситуация с продовольственной безопасностью которых страдает от последствий агрессивной войны россии
2 млн евро пойдут как гуманитарная помощь на реализацию инициативы Всемирной продовольственной программы "Зерно из Украины" Часть средств пойдет на разминирование сельских районов Украины для восстановления сельскохозяйственного производства.
Ранее Финляндия уже поддерживала поставки зерна на сумму 11,5 млн. евро.
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Поддерживая восстановление сельскохозяйственного сектора Украины в пострадавших от войны районах, мы делаем свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности и восстановление экономики страны
Проект был подготовлен в тесном сотрудничестве с украинской администрацией В результате дополнительного финансирования общая сумма поддержки Финляндией гуманитарного разминирования в Украине с начала агрессивной войны с россией составит около 8,25 млн евро.
Дополнение
25 ноября в Украине состоится саммит по вопросам продовольственной безопасности, призванный привлечь внимание к последствиям агрессивной войны россии для продовольственной безопасности.
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Финляндия предоставит Украине 3 млн евро для поддержки поставок зерна и разминирования
Финляндия пообещала выделить 3 миллиона евро на поддержку транспортировки зерна и разминирования в Украине с целью улучшения продовольственной безопасности и содействия восстановлению сельского хозяйства.
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