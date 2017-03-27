Финляндия попала в пятерку самых счастливых стран мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Финляндия попала в пятерку самых счастливых стран мира по данным отчета World Happiness Report 2017, опубликованным ООН , передает УНН.
Кроме Финляндии, в ТОП-5 вошли Дания, Исландия, Швейцария и Норвегия, которая возглавила мировой рейтинг самых счастливых стран.
Среди факторов, которые влияют на счастье, согласно исследованию авторов рейтинга, являются: покупательная способность, количество здоровых лет жизни, уверенность в том, что в случае беды можно рассчитывать на поддержку родных и близких, свобода делать жизненный выбор, распространенность благотворительности и распространенность коррупции .
Специалисты также оценивали социальные гарантии для населения, политические свободы, отсутствие коррупции, умственное и физическое здоровье жителей, гарантии стабильных и счастливых браков и тому подобное.
Напомним, 1 и 2 апреля на Киевщине будут отмечать "Дни Финляндии". Организатором мероприятия выступил застройщик скандинавского города .