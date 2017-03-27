Фінляндія потрапила до п'ятірки найщасливіших країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Фінляндія потрапила до п'ятірки найщасливіших країн світу за даними звіту World Happiness Report 2017, опублікованного ООН, передає УНН.
Окрім Фінляндії, до ТОП-5 увійшли Данія, Ісландія, Швейцарія та Норвегія, яка очолила світовий рейтинг найщасливіших країн.
Серед чинників, які впливають на щастя, згідно з дослідженням авторів рейтингу, є: купівельна спроможність, кількість здорових років життя, впевненість у тому, що в разі біди можна розраховувати на підтримку рідних і близьких, свобода робити життєвий вибір, поширеність благодійності та поширеність корупції.
Фахівці також оцінювали соціальні гарантії для населення, політичні свободи, відсутність корупції, розумове і фізичне здоров'я мешканців, гарантії стабільних і щасливих шлюбів тощо.
Нагадаємо, 1 та 2 квітня на Київщині відзначатимуть “Дні Фінляндії”. Організатором заходу виступив забудовник скандинавського містечка.