Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Президент Финляндии одобрил новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 118 млн евро. Общая сумма финской помощи достигла 2,3 млрд евро, страна обещает продолжать поддержку.
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Президент страны принял решение по этому вопросу по предложению правительства 13 сентября, сообщили в Министерстве обороны Финляндии в пятницу, пишет УНН.
Финляндия поставит Украине больше оборонной техники
Как указано, это будет 25-й пакет оборонной помощи для Украины. "Предполагаемая стоимость замены возможностей, включенных в пакет, составляет около 118 миллионов евро. Сейчас Финляндия поставила Украине оборонную технику на общую сумму 2,3 миллиарда евро", - указали в Минобороны страны.
"События в войне в Украине продолжают оставаться серьезными. Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
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