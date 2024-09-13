Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Президент страны принял решение по этому вопросу по предложению правительства 13 сентября, сообщили в Министерстве обороны Финляндии в пятницу, пишет УНН.

Финляндия поставит Украине больше оборонной техники - сообщили в Минобороны Финляндии.

Как указано, это будет 25-й пакет оборонной помощи для Украины. "Предполагаемая стоимость замены возможностей, включенных в пакет, составляет около 118 миллионов евро. Сейчас Финляндия поставила Украине оборонную технику на общую сумму 2,3 миллиарда евро", - указали в Минобороны страны.

"События в войне в Украине продолжают оставаться серьезными. Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

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