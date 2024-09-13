Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  115557 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  64064 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  53630 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  69517 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  69545 просмотра
публикации
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  62529 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  69545 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  114101 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  124386 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  128609 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  72184 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  83683 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  102377 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  104807 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  103848 просмотра
Актуальное
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 10:56  •  17009 просмотра

Read in English

Президент Финляндии одобрил новый пакет оборонной помощи Украине стоимостью 118 млн евро. Общая сумма финской помощи достигла 2,3 млрд евро, страна обещает продолжать поддержку.

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Президент страны принял решение по этому вопросу по предложению правительства 13 сентября, сообщили в Министерстве обороны Финляндии в пятницу, пишет УНН.

Финляндия поставит Украине больше оборонной техники

- сообщили в Минобороны Финляндии.

Как указано, это будет 25-й пакет оборонной помощи для Украины. "Предполагаемая стоимость замены возможностей, включенных в пакет, составляет около 118 миллионов евро. Сейчас Финляндия поставила Украине оборонную технику на общую сумму 2,3 миллиарда евро", - указали в Минобороны страны.

"События в войне в Украине продолжают оставаться серьезными. Как и было обещано, Финляндия продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание странам-партнерам заключается в том, что мы не должны сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Президент Фінляндії підтримав право України на операцію у курській області14 августа 2024, 10:57 • 39051 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
  •  12014 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Эксклюзив
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
  •  23181 просмотра

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
  •  32437 просмотра

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Эксклюзив
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
  •  62529 просмотра

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

Эксклюзив
Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская
  •  25339 просмотра

Мировой пандемии быть: о прогнозах относительно нее рассказала инфекционист Ольга Голубовская

Эксклюзив
На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест
  •  28175 просмотра

На имущество экс-нардепа Макеенко наложен арест

Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  114101 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  107962 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
12 сентября 2024, 11:11  •  109891 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
12 сентября 2024, 09:58  •  103946 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Популярные

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  69545 просмотра
В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

  •  69517 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  53630 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  64064 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  115557 просмотра

Публикации

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

  •  62529 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

  •  69545 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  114101 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  124386 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  128609 просмотра

Война

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

  •  1218 просмотра
Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  1622 просмотра
Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

  •  2892 просмотра
С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

  •  3539 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6051 просмотра

политика

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  1622 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6051 просмотра
Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

  •  8272 просмотра
МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12793 просмотра
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
Эксклюзив

  •  23250 просмотра

Война

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

Великобритания и дальше будет готовить украинских новобранцев: более 45 тыс. уже прошли обучение

  •  1218 просмотра
Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  1622 просмотра
Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

Пожар на предприятии в Ивано-Франковской области после атаки рф потушили, жертв нет - ГСЧС

  •  2892 просмотра
С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

С начала полномасштабной войны из российского плена возвращено более 3,5 тыс. человек - ГУР

  •  3539 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6051 просмотра

политика

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

Руководство Беларуси боится прямого участия страны в войне России против Украины - Центр нацсопротивления

  •  1622 просмотра
россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

россияне усиливают береговую охрану в оккупированном Крыму и увеличивают количество РЛС - "АТЕШ"

  •  6051 просмотра
Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

Новый транш процентов от активов рф ожидается в 2025 году, разработаны процедуры для направления этих средств - Минобороны

  •  8272 просмотра
МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12793 просмотра
Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник

Судебное рассмотрение исков о защите чести и достоинства против руководительницы АРМА может затянуться, из-за страха судей потерять должности - правозащитник
Эксклюзив

  •  23250 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

  •  11576 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  102450 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  103948 просмотра

Экономика

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов

  •  12793 просмотра
Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль

Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль

  •  12215 просмотра
Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

Биткоин упал до 57 тысяч долларов на фоне слухов о снижении ставки

  •  10430 просмотра
рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

рф осуществила более 50 атак на портовую инфраструктуру Украины, уничтожено более 100 тыс. тонн агропродукции

  •  23710 просмотра
Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

Раде предлагают сократить расходы бюджета на 628 млн: что известно

  •  19551 просмотра

Киев

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн

Адаптация детей-переселенцев на Киевщине - важно, чтобы они учились офлайн
Эксклюзив

  •  32471 просмотра
В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

В Киеве задержали проректора вуза на взятке за поступление для отсрочки от мобилизации

  •  12505 просмотра
Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  31092 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  36600 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

12 сентября 2024, 12:32  •  35517 просмотра