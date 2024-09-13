Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Президент Фінляндії схвалив новий пакет оборонної допомоги Україні вартістю 118 млн євро. Загальна сума фінської допомоги досягла 2,3 млрд євро, країна обіцяє продовжувати підтримку.
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Президент країни ухвалив рішення з цього питання на пропозицію уряду 13 вересня, повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії у п'ятницю, пише УНН.
Фінляндія поставить Україні більше оборонної техніки
Як вказано, це буде 25-й пакет оборонної допомоги для України. "Передбачувана вартість заміни спроможностей, включених до пакету, становить близько 118 мільйонів євро. Наразі Фінляндія поставила Україні оборонну техніку на загальну суму 2,3 мільярди євро", - вказали у Міноборони країни.
"Події у війні в Україні продовжують залишатися серйозними. Як і було обіцяно, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", - сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
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