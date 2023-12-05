Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды для Украины

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  151466 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  151717 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  179677 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  222727 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  249360 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  226356 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  193066 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  189548 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  176049 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231310 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203320 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  38423 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  33861 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  29324 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  48912 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Новости по теме

Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды для Украины

Финляндия планирует принять решение о производстве артиллерийских снарядов для Украины до Рождества, имея целью поддержать оборону Украины.

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Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды для Украины

Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября

Израильские власти проверяют подозрительные операции с акциями, совершенные накануне нападения ХАМАС 7 октября, на основе исследования, проведенного профессорами права в США, которое свидетельствует о предвидении этого события. Исследование фокусируется на прибылях инвесторов из-за увеличения коротких продаж накануне атаки вооруженного формирования ХАМАС, а также уделено внимание необычной торговле высокорисковыми краткосрочными опционами.

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Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября

Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы

Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля был приговорен к 10 годам лишения свободы за пособничество в организации псевдореферендума. Он предоставил помещение университета для проведения мероприятия и принимал активное участие в его проведении.

Криминал и ЧП •   •  11589 просмотра
Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы

Армия обороны Израиля нацелилась на ХАМАС во время рейдов в Джабалии

ЦАХАЛ провел операции против ХАМАС в Джабалии, нацелившись на опорные пункты и нанеся удар по командному центру.

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Армия обороны Израиля нацелилась на ХАМАС во время рейдов в Джабалии

Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью

Ободовский инклюзивно-ресурсный центр в Винницкой области благодаря гранту Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнил свое помещение специализированным оборудованием для детей с инвалидностью. Теперь в центре есть терапевтическое оборудование, такое как батуты и реабилитационные брусья, которыми пользуются 59 зарегистрированных детей, в том числе 5 детей из числа ВПЛ.

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Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью

Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений

Пользователи PlayStation сообщают о непонятных блокировках учетных записей, потере доступа к приобретенным играм. Sony публично не комментирует эту проблему.

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Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений

Саммит Китай-ЕС запланирован в Пекине: обсудят стратегические и экономические вопросы

Китай и ЕС обсудят стратегические и глобальные экономические вопросы на саммите в Пекине.

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Саммит Китай-ЕС запланирован в Пекине: обсудят стратегические и экономические вопросы

Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров

Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.

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Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров

Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом

Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего двое гражданских погибли и один получил ранения.

Война •   •  15716 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом

россия испытывает нехватку рабочей силы из-за войны в Украине - ISW

россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, который может достичь четырех миллионов к 2030 году из-за последствий агрессии рф в Украине, что оказывает давление на заработную плату и сдерживает иностранные инвестиции, согласно данным Института мировой экономики. Привлекательность российских компаний для инвесторов находится под угрозой из-за этих трудовых проблем.

Война •   •  18257 просмотра
россия испытывает нехватку рабочей силы из-за войны в Украине - ISW