Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды для Украины

Финляндия к Рождеству планирует принять решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во вторник в интервью газете Iltalehti, сообщает УНН.

Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято очень скоро -заявил Хяккянен.

Министр обороны подчеркнул, что решение по производству снарядов, вероятно, будет принято до Рождества.

Уже объявлен план по значительному увеличению производства боеприпасов. Намерение состоит в том, чтобы поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов - сказал министр.

Производство боеприпасов будет увеличено на десятки миллионов евро, отметил министр обороны Финляндии.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз сдержит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов, но признал, что "это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы".

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