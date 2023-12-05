Финляндия будет производить для Украины артиллерийские снаряды для Украины
Финляндия планирует принять решение о производстве артиллерийских снарядов для Украины до Рождества, имея целью поддержать оборону Украины.
Израиль расследует подозрительную торговлю акциями перед атаками ХАМАС 7 октября
Израильские власти проверяют подозрительные операции с акциями, совершенные накануне нападения ХАМАС 7 октября, на основе исследования, проведенного профессорами права в США, которое свидетельствует о предвидении этого события. Исследование фокусируется на прибылях инвесторов из-за увеличения коротких продаж накануне атаки вооруженного формирования ХАМАС, а также уделено внимание необычной торговле высокорисковыми краткосрочными опционами.
Способствовал проведению референдума в Луганске: ректор луганского университета получил 10 лет тюрьмы
Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля был приговорен к 10 годам лишения свободы за пособничество в организации псевдореферендума. Он предоставил помещение университета для проведения мероприятия и принимал активное участие в его проведении.
Армия обороны Израиля нацелилась на ХАМАС во время рейдов в Джабалии
ЦАХАЛ провел операции против ХАМАС в Джабалии, нацелившись на опорные пункты и нанеся удар по командному центру.
Специализированные стенки, батуты, реабилитационные брусья: победители конкурса "Час діяти, Україно!" оборудовали центр для детей с инвалидностью
Ободовский инклюзивно-ресурсный центр в Винницкой области благодаря гранту Благотворительного фонда "МХП-Громаді" пополнил свое помещение специализированным оборудованием для детей с инвалидностью. Теперь в центре есть терапевтическое оборудование, такое как батуты и реабилитационные брусья, которыми пользуются 59 зарегистрированных детей, в том числе 5 детей из числа ВПЛ.
Пользователи PlayStation жалуются на блокировку учетных записей без предупреждений и объяснений
Пользователи PlayStation сообщают о непонятных блокировках учетных записей, потере доступа к приобретенным играм. Sony публично не комментирует эту проблему.
Саммит Китай-ЕС запланирован в Пекине: обсудят стратегические и экономические вопросы
Китай и ЕС обсудят стратегические и глобальные экономические вопросы на саммите в Пекине.
Бельгия подтверждает намерения передать Украине F-16 в 2025 году - Умеров
Бельгия намерена передать Украине истребители F-16 в 2025 году, что подтвердили министры обороны Рустем Умеров и Людвин Дедондер, и сейчас идет подготовка к оснащению и обучению.
Армия рф обстреляла Херсон: известно о двух погибших и раненом
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего двое гражданских погибли и один получил ранения.
россия испытывает нехватку рабочей силы из-за войны в Украине - ISW
россия сталкивается с дефицитом рабочей силы, который может достичь четырех миллионов к 2030 году из-за последствий агрессии рф в Украине, что оказывает давление на заработную плату и сдерживает иностранные инвестиции, согласно данным Института мировой экономики. Привлекательность российских компаний для инвесторов находится под угрозой из-за этих трудовых проблем.