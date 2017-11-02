"Финикс" Украинская Леня обыграл "Вашингтон" в матче НБА

Команда Восточной конференции начала более чем уверенно и вела в счете 28:11. "Финиксу" удалось изменить ситуацию на паркете лишь во второй половине баталии. Примечательно, что 3 и 4-четверти завершились с одинаковыми цифрами на табло - 35:26 в пользу "Санс". В итоге 122:116 по команде из штата Аризона.

Украинский "бигмен" сыграл только 14:31 минуты на паркете, ведь за 3 минуты до конца основного времени Лень получил перебор фолов.

Отметим выход Леня в заключительной 12-минутке, когда 5-й номер драфта 2013 отборолся на чужом щите, снял две подбора и через два оппонентов забросил сложный мяч. Работы центрового составил 4 очка (2/3 двухочковые), 6 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Заметим, что форвард победителей Ти Джей Уоррен установил личный рекорд в карьере, набрав 40 очков.

Добавим, что "Финикс" вышел на нейтральный показатель выигрышей и поражений 4:4 - 10 место на Западе. В "Уизардс" аналогичные показатели с "Санс", но на 1 поражение меньше - 7-ми на Востоке.

Как сообщал УНН, центровой Лень стал лучшим за подбором в матче НБА.