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"Фінікс" українця Леня обіграв "Вашингтон" у матчі НБА

"Фінікс" українця Леня обіграв "Вашингтон" у матчі НБА

Київ • УНН

 • 12579 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. "Фінікс Санс" українського центрового Олексія Леня продовжив боротьбу за плей-оф НБА виїзним поєдинком регулярного чемпіонату проти "Вашингтон Візардс", передає кореспондент УНН.

Команда Східної конференції почала більш ніж впевнено і вела у рахунку 28:11. "Фініксу" вдалося змінити ситуацію на паркеті лише у другій половині баталії. Примітно, що 3 і 4-та чверті завершилися з однаковими цифрами на табло – 35:26 на користь "Санс". У підсумку 122:116 за командою зі штату Арізона.

Український "бігмен" відіграв лише 14:31 хвилини на паркеті, адже за 3 хвилини до кінця основного часу Лень отримав перебір фолів.

Відзначимо вихід Леня у заключній 12-хвилинці, коли 5-й номер драфту 2013 року відборовся на чужому щиті, зняв дві підбирання та через двох опонентів закинув складний м'яч. Доробок центрового склав 4 очки (2/3 двоочкові), 6 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення і 1 блок-шот.

Зауважимо, що форвард переможців Ті Джей Воррен встановив особистий рекорд в кар'єрі, набравши 40 очок.

Додамо, що "Фінікс" вийшов на нейтральний показник виграшів та поразок 4:4 – 10 місце на Заході. У "Візардс" аналогічні показники з "Санс", але на 1 поразку менше – 7-мі на Сході.

Як повідомляв УНН, центровий Лень став кращим за підбиранням у матчі НБА.

 

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