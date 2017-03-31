Финансирование профтехобразования в 2017 году перейдет на уровень областей - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В 2017 году финансирование профтехобразования перейдет на уровень областей. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"Мы передали расходы на уровень областей. Мы исправили ошибку 2015 года. В 2017 году мы предусмотрели, что мы передаем ПТУ на областные бюджеты", - сообщил он.
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Он добавил, что предусмотрен механизм передачи финансирования из области в город, если местный бюджет, например из областного центра захочет управлять ПТУ.