Финансирование профтехобразования в 2017 году перейдет на уровень областей - В.Гройсман

"Мы передали расходы на уровень областей. Мы исправили ошибку 2015 года. В 2017 году мы предусмотрели, что мы передаем ПТУ на областные бюджеты", - сообщил он.

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Он добавил, что предусмотрен механизм передачи финансирования из области в город, если местный бюджет, например из областного центра захочет управлять ПТУ.