Фінансування профтехосвіти у 2017 році перейде на рівень областей - В.Гройсман

“Ми передали видатки на рівень областей. Ми виправили помилку 2015 року. У 2017 році ми передбачили, що ми передаємо ПТУ на обласні бюджети”, — повідомив він.

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Він додав, що передбачено механізм передачі фінансування з області на місто, якщо місцевий бюджет, наприклад з обласного центра захоче управляти ПТУ.