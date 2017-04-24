Финансовые рынки рады успеху Э.Макрона
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Финансовые рынки рады упеху Э.Макрона на выборах во Франции. Курс евро вырос после предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Рынки опасались, что во второй тур выйдут Ле Пен и кандидат от ультралевых Жан-Люк Меланшон.
В таком случае перед избирателями стоял бы выбор между двумя кандидатами, чрезвычайно скептически относящимися к Евросоюзу.
Утром на рынках в Азии курс евро поднялся на 2%.
“Если результаты окажутся такими же, что и экзитполы, то инвесторы будут довольны, что центристский кандидат прошел во второй тур”, — заявил экономист Дин Тернер из UBS Wealth Management.
“На данный момент, судя по всему, Макрон станет следующим президентом Франции, что повысит интерес инвесторов к французскому и европейскому рынкам”, — сказал он.