Фінансові ринки раді успіху Е.Макрона
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Фінансові ринки раді успіху Е.Макрона на виборах у Франції. Курс євро виріс після попередніх результатів першого туру президентських виборів у Франції, передає УНН з посиланням на ВВС.
Ринки побоювалися, що до другого туру вийдуть Ле Пен і кандидат від ультралівих Жан-Люк Меланшон.
В такому випадку перед виборцями стояв би вибір між двома кандидатами, надзвичайно скептично відносяться до Євросоюзу.
Вранці на ринках в Азії курс євро піднявся на 2%.
“Якщо результати виявляться такими ж, що і екзитполів, то інвестори будуть задоволені, що центристський кандидат пройшов до другого туру”, — заявив економіст Дін Тернер з UBS Wealth Management.
“На даний момент, судячи з усього, Макрон стане наступним президентом Франції, що підвищить інтерес інвесторів до французького і європейського ринків”, — сказав він.