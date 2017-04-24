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Фінансові ринки раді успіху Е.Макрона

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Фінансові ринки раді успіху Е.Макрона на виборах у Франції. Курс євро виріс після попередніх результатів першого туру президентських виборів у Франції, передає УНН з посиланням на ВВС.

Ринки побоювалися, що до другого туру вийдуть Ле Пен і кандидат від ультралівих Жан-Люк Меланшон.

В такому випадку перед виборцями стояв би вибір між двома кандидатами, надзвичайно скептично відносяться до Євросоюзу.

Вранці на ринках в Азії курс євро піднявся на 2%.

“Якщо результати виявляться такими ж, що і екзитполів, то інвестори будуть задоволені, що центристський кандидат пройшов до другого туру”, — заявив економіст Дін Тернер з UBS Wealth Management.

“На даний момент, судячи з усього, Макрон стане наступним президентом Франції, що підвищить інтерес інвесторів до французького і європейського ринків”, — сказав він.

 

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