Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования

Министерство образования и науки Украины возобновило формульный принцип в распределении бюджетного финансирования между учреждениями высшего образования. Оно будет зависеть от 5 критериев, основным из которых станет количество студентов, обучающихся на бюджетной форме обучения. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что формульный принцип финансирования предусматривает, что размер выделенных государственных средств для каждого университета будут определять с учетом нескольких критериев, которым должно соответствовать учебное заведение.

Первым и ключевым критерием является контингент студентов, то есть общее количество поступающих, которые выбрали обучение в конкретном заведении на государственном заказе. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, это будет способствовать повышению адресности использования средств из бюджета.

Таким образом мы делаем шаг к реализации важного принципа управления в системе высшего образования - "деньги ходят за студентом". То есть государственное финансирование зависит не от того, сколько потенциально мог бы обеспечить тот или иной вуз, а от реального количества студентов, которые выбрали именно этот университет, завоевав право на обучение за средства государственного бюджета, - отмечает Винницкий.

По его словам, такая модель поможет повысить адресность использования государственных средств.

Также в формуле будет учтена научная практика или деятельность, то есть количество средств, которые заведение высшего образования заработало от предоставления научно-технических, консультационных услуг или получило в форме грантов на научные разработки.

Третьей составляющей формулы будет показатель интернационализации, то есть место в международных рейтингах или участие в европейских проектах Эразмус+.

Также весомой составляющей формулы будет показатель трудоустройства, то есть процент выпускников, которые трудоустроены по данным от Пенсионного фонда.

Кроме того, для поддержки учебных заведений наиболее уязвимых, ныне прифронтовых регионов, формула будет содержать региональный коэффициент.

Напомним

Кабинет Министров одобрил проект указа о восстановлении 77 ежегодных президентских грантов для молодых ученых и 20 грантов для докторов наук для поддержки их исследований. Конкурсный отбор научных проектов для молодых ученых возобновится с 2025 года, а для докторов наук - с 2026 года.