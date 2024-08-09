Финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике: 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук попала в ТОП-10

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

  •  57095 просмотра
"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

  •  71060 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  106454 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  105766 просмотра
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  83533 просмотра
публикации
Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  153473 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  157645 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  163016 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  166403 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  166892 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  83515 просмотра
9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

9 августа: Всемирный день книголюбов, Международный день коренных народов мира

  •  108169 просмотра
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

8 августа 2024, 03:07  •  124002 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  111192 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  151238 просмотра
Актуальное
Финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике: 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук попала в ТОП-10

Финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике: 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук попала в ТОП-10

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 16:08  •  11435 просмотра

Read in English

Таисия Онофрийчук заняла 9 место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Украинка набрала 128.400 балла, опередив бразильянку благодаря лучшим оценкам в упражнениях с булавами и лентой.

16-летняя Таисия Онофрийчук - девятая в финале личного многоборья на Олимпиаде-2024 в художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Украинка закончила соревнования с результатом 128.400 балла, опередив благодаря лучшим оценкам в двух следующих упражнениях (с булавами и лентой) бразильянку Барбару Домингос.

Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Дарья Варфоломеев, по сумме упражнений с четырьмя предметами набравшая 142.850 балла.

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 9 серпня9 августа 2024, 05:42 • 15722 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

спортОлимпиада
germaniyaГермания
polshaПольша
Эксклюзив
Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины
  •  63178 просмотра

Чтобы не остаться без воды и тепла во время отключений света, ОСМД и ЖСК надо покупать электрогенераторы - Ассоциация энергоаудиторов Украины

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках
  •  105013 просмотра

Лузан и Рыбачок получили "серебро" Олимпиады-2024 в каноэ-двойках

Эксклюзив
Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта
  •  116150 просмотра

Продолжит ли МВФ поддерживать Украину? Прогноз эксперта

Эксклюзив
Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций
  •  111199 просмотра

Дело против главного юриста Нацбанка Зимы может стать флагманом борьбы с коррупцией или главной преградой для инвестиций

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
  •  112583 просмотра

Олимпиада-2024: Жан Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады
  •  103308 просмотра

Парвиз Насибов завоевал серебряную медаль в финале Олимпиады

Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
8 августа 2024, 15:36  •  103436 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
8 августа 2024, 13:51  •  86639 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
8 августа 2024, 13:05  •  64781 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
8 августа 2024, 12:39  •  54300 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Популярные

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

Ведущая Юлия Зорий во Всемирный день кошек показала своих домашних любимцев - котов Хаймарса и Соломона

  •  83533 просмотра
Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

Правительство в этом году выделило Черниговщине 1,5 млрд грн на строительство фортификаций

  •  105766 просмотра
Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

Госдеп США отреагировал на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

  •  106454 просмотра
"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

"Сливы" в НАБУ: Кривонос заявил о завершении служебного расследования в отношении Углавы

  •  71060 просмотра
Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

Немецкий политик считает военную операцию ВСУ на территории рф нормой международного права

  •  57095 просмотра

Публикации

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

Промедление с продажей яхты медведчука: возможно ли содействие пророссийским силам со стороны главы АРМА?

  •  153473 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс второго тура, где смотреть матчи, фавориты букмекеров

  •  157645 просмотра
Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев

  •  163016 просмотра
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

8 августа 2024, 13:46  •  166403 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

8 августа 2024, 12:50  •  166892 просмотра

Война

В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА

В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА

  •  376 просмотра
Удар рф по Константиновке: криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК

Удар рф по Константиновке: криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК

  •  7113 просмотра
Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

  •  19504 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина

Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина

  •  17404 просмотра
За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

  •  23021 просмотра

политика

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  5652 просмотра
Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

  •  19504 просмотра
За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

  •  23021 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  28562 просмотра
Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

  •  22183 просмотра

Война

В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА

В Константиновке временно приостановили спасательную операцию из-за безопасности - ОВА

  •  376 просмотра
Удар рф по Константиновке: криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК

Удар рф по Константиновке: криминалисты изымают биологические образцы и отбирают анализы ДНК

  •  7113 просмотра
Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

  •  19504 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина

Войска рф атаковали Никопольщину дронами и артиллерией: пострадала 50-летняя женщина

  •  17404 просмотра
За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

  •  23021 просмотра

политика

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  5652 просмотра
Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

Суджа под контролем ВСУ? В сети распространяется видеозаявление военных

  •  19504 просмотра
За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

За прошедшие трое суток - особенно результативно: Зеленский о пополнении обменного фонда

  •  23021 просмотра
Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

Мы все видим и будем готовы: Зеленский об очередных террористических замыслах рф

  •  28562 просмотра
Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

  •  22183 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  125997 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  128760 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  141132 просмотра

Экономика

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

  •  5652 просмотра
Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат

  •  7930 просмотра
Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП

  •  21055 просмотра
Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди

Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди

  •  20054 просмотра
Отключения света 10 августа не планируются - Укрэнерго

Отключения света 10 августа не планируются - Укрэнерго

  •  16763 просмотра

Киев

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

  •  13194 просмотра
Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

Экс-руководителя столичных кладбищ подозревают в выплате 1,6 млн гривен фиктивных зарплат

  •  15512 просмотра
В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

В Киеве женщина хотела спрыгнуть с моста: ее спасли и передали медикам

  •  14264 просмотра
В Киеве в ближайший час ожидается гроза

В Киеве в ближайший час ожидается гроза

  •  15663 просмотра
Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

Новые сервисы и интерфейс: приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0

  •  15835 просмотра