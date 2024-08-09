Финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике: 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук попала в ТОП-10
Киев • УНН
Таисия Онофрийчук заняла 9 место в финале личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2024. Украинка набрала 128.400 балла, опередив бразильянку благодаря лучшим оценкам в упражнениях с булавами и лентой.
16-летняя Таисия Онофрийчук - девятая в финале личного многоборья на Олимпиаде-2024 в художественной гимнастике, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Украинка закончила соревнования с результатом 128.400 балла, опередив благодаря лучшим оценкам в двух следующих упражнениях (с булавами и лентой) бразильянку Барбару Домингос.
Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Дарья Варфоломеев, по сумме упражнений с четырьмя предметами набравшая 142.850 балла.
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