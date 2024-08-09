Финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике: 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук попала в ТОП-10

Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы 22 минуты назад • 5652 просмотра

Потребительские цены в июле этого года не изменились по сравнению с июнем - Госстат 42 минуты назад • 7930 просмотра

Глава АРМА Дума пытается переложить ответственность за провал с продажей яхты медведчука на ОГП 3 часа назад • 21055 просмотра

Галущенко о достройке энергоблоков 3 и 4 на ХАЭС: ключевые работы еще впереди 3 часа назад • 20054 просмотра