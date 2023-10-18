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Фильм Любомира Левицкого выйдет при поддержке FAVBET и будет посвящен воинам 3-й ОШБр

Киев • УНН

 • 244447 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Режиссер Любомир Левицкий готовит к релизу фильм «Ми були рекрутами» о бойцах 3-й отдельной штурмовой бригады. Никаких бюджетных средств на фильм не выделяли — финансирование съемок взяла на себя украинская компания FAVBET, передает УНН.

Фильм Любомира Левицкого выйдет при поддержке FAVBET и будет посвящен воинам 3-й ОШБр

«FAVBET системно поддерживает ВСУ, снабжает армию транспортом, дронами, высокотехнологичным оборудованием. Это наша обязанность. И так же нашим долгом как украинцев есть память о тех, кто каждый день рискует своей жизнью ради нашей свободы. Фильм Любомира Левицкого именно об этих людях. Тех, кто оборонял Киев, освобождал Херсон, а теперь бьет врага на востоке. Их имена и истории достойны того, чтобы их знала вся Украина», — комментирует директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.

«Ми були рекрутами» — фильм в жанре мокьюментари, объединяющий художественный вымысел и реальные документальные кадры, снятые военными 3-й ОШБр в ходе выполнения реальных боевых задач. В центре сюжета — 19-летний псевдо с позывным «Журналист», который принимает решение стать в ряды ВСУ, чтобы «ворваться в решающую битву». Так он становится одним из рекрутов бригады и одновременно интервьюером, который из-за разговоров с собратьями во время боевого выхода раскрывает для зрителей личные истории каждого из них.

Во время разговора с «Журналистом» бойцы бригады предстают не просто как абстрактные герои в защите Украины, а как обычные люди со своей философией, взглядами, мечтами и характерами. Благодаря «Ми були рекрутами» зрители смогут заглянуть за кулисы жизни подразделения и разделить с его бойцами момент упорной борьбы, изнурительных тренировок, братства и юмора.

Для Любомира Левицкого, украинского кинорежиссера с уникальным видением, новая лента станет вторым с начала полномасштабного вторжения документальным фильмом. Дебютом была короткометражка «Иди за мной». «Ми були рекрутами» обещает быть гораздо более масштабной, однако так же искренней и увлекательной историей.

«Сегодня должно было просто снять очередной фильм. Важно рассказывать историю, которая болит каждому украинцу и несет определенную миссию. Именно поэтому я и выбрал жанр псевдодокументалистики с реальными фактами, дополненными зрелищными постановочными сценами и игровой частью. Это новый для Украины жанр, который точно запомнят зрители. Так же, как запомнят историю наших героев», — рассказывает Любомир Левицкий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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