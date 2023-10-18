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Фільм Любомира Левицького вийде за підтримки FAVBET та буде присвячений воїнам 3-ї ОШБр

Київ • УНН

 • 244447 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Режисер Любомир Левицький готує до релізу стрічку «Ми були рекрутами» про бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Жодних бюджетних коштів на стрічку не виділяли — фінансування зйомок взяла на себе українська компанія FAVBET, передає УНН.

Фільм Любомира Левицького вийде за підтримки FAVBET та буде присвячений воїнам 3-ї ОШБр

«FAVBET системно підтримує ЗСУ, забезпечує армію транспортом, дронами, високотехнологічним обладнанням. Це — наш обов’язок. І так само нашим обов’язком як українців є пам’ять про тих, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої свободи. Фільм Любомира Левицького саме про цих людей. Тих, хто обороняв Київ, звільняв Херсон, а тепер б’є ворога на сході. Їхні імена та історії гідні того, щоб їх знала вся Україна», — коментує директор з розвитку бізнесу FAVBET Сергій Дзекунов.

«Ми були рекрутами» — фільм у жанрі мок’юментарі, що поєднує художній вимисел та реальні документальні кадри, зняті військовими 3-ї ОШБр в ході виконання реальних бойових завдань. В центрі сюжету — 19-річний на псевдо позивним «Журналіст», який приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоби «увірватись у вирішальну битву». Так він стає одним з рекрутів бригади та водночас — інтерв’юером, що через розмови з побратимами під час бойового виходу розкриває для глядачів особисті історії кожного з них.

Під час розмови з «Журналістом» бійці бригади постають не просто як абстрактні герої на захисті Батьківщини, а як звичайні люди зі своєю філософією, поглядами, мріями і характерами. Завдяки «Ми були рекрутами» глядачі зможуть зазирнути за лаштунки життя підрозділу та розділити з його бійцями момент запеклої боротьби, виснажливих тренувань, братерства та гумору.

Для Любомира Левицького, українського кінорежисера з унікальним баченням, нова стрічка стане другим з початку повномасштабного вторгнення документальним фільмом. Дебютом була короткометражка «Йди за мною». «Ми були рекрутами» обіцяє бути набагато масштабнішою, однак так само щирою та захоплюючою історією.

«Сьогодні мало просто зняти черговий фільм. Натомість важливо розповідати історію, яка болить кожному українцю та несе певну місію. Саме тому я і обрав жанр псевдодокументалістики з реальними фактами, що були доповнені видовищними постановочними сценами та ігровою частиною. Це новий для України жанр, який точно запам’ятають глядачі. Так само як запам’ятають історію наших героїв», — розповідає Любомир Левицький.

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