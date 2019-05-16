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7 марта, 06:35 • 111618 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137755 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

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Филарет связывает себя с новой властью и не боится отсутствия поддержки церковников - эксперт

Филарет связывает себя с новой властью и не боится отсутствия поддержки церковников - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Патриарх Филарет хочет связать свое имя с новой властью и не боится отсутствия поддержки большинства епископов. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"То, что его поддерживает очень мало епископов, его не беспокоит. Он в 1992 году пошел на раскол, когда его поддерживал лишь 1 епископ - сейчас его поддерживает трое. Ему не привыкать к такому", - отметил Горевой.

По его словам, Филарет, как и в 1992 году, так и сейчас, имеет контроль над церковными финансами. Кроме того, он пытается заручиться поддержкой новоизбранного Президента - так же, как в 1992 году, когда он получил поддержку первого президента Леонида Кравчука.

"В обращении Филарет особо подчеркнул имя Игоря Коломойского - он поставил его в один ряд с Президентом Порошенко. Это свидетельствует о том, что он хочет заручиться его поддержкой и дает определенный сигнал на будущее священникам, Епифаний связан с властью, которая уходит, а власть, которая приходит, - с ней имеет контакт он", - добавил религии эксперт.

Напомним, во время мероприятий, посвященных памяти священномученика Макария во Владимирском соборе почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет оценил свои ресурсы для возможного осуществления раскола церкви.

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