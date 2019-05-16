Филарет связывает себя с новой властью и не боится отсутствия поддержки церковников - эксперт

"То, что его поддерживает очень мало епископов, его не беспокоит. Он в 1992 году пошел на раскол, когда его поддерживал лишь 1 епископ - сейчас его поддерживает трое. Ему не привыкать к такому", - отметил Горевой.



По его словам, Филарет, как и в 1992 году, так и сейчас, имеет контроль над церковными финансами. Кроме того, он пытается заручиться поддержкой новоизбранного Президента - так же, как в 1992 году, когда он получил поддержку первого президента Леонида Кравчука.



"В обращении Филарет особо подчеркнул имя Игоря Коломойского - он поставил его в один ряд с Президентом Порошенко. Это свидетельствует о том, что он хочет заручиться его поддержкой и дает определенный сигнал на будущее священникам, Епифаний связан с властью, которая уходит, а власть, которая приходит, - с ней имеет контакт он", - добавил религии эксперт.



Напомним, во время мероприятий, посвященных памяти священномученика Макария во Владимирском соборе почетный патриарх Православной церкви Украины и глава УПЦ КП Филарет оценил свои ресурсы для возможного осуществления раскола церкви.