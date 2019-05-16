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Філарет пов'язує себе з новою владою і не боїться відсутності підтримки церковників – експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Патріарх Філарет хоче пов'язати своє ім'я із новою владою і не боїться відсутності підтримки більшості єпископів. Таку думку висловив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой в коментарі кореспонденту УНН.

"Те, що його підтримує дуже мало єпископів, його не турбує. Він в 1992 році пішов на розкол, коли його підтримував лише 1 єпископ – зараз його підтримує троє. Йому не звикати до такого", - зазначив Горєвой.

За його словами, Філарет, як і в 1992 році, так і зараз, має контроль над церковними фінансами. Крім того, він намагається заручитися підтримкою новообраного Президента – так само, як і 1992 року, коли він отримав підтримку першого президента Леоніда Кравчука.

"У зверненні Філарет особливо підкреслив ім'я Ігоря Коломойського – він поставив його в один ряд з Президентом Порошенко. Це свідчить про те, що він хоче заручитись його підтримкою і дає певний сигнал на майбутнє священикам, що Епіфаній пов'язаний з владою, яка йде, а влада, що приходить, - з нею має контакт він", - додав релігіє знавець.

Нагадаємо, під час заходів із вшанування пам'яті священномученика Макарія у Володимирському соборі почесний патріарх Православної церкви України та глава УПЦ КП Філарет оцінив свої ресурси для можливого здійснення розколу церкви.

Українські Національні Новини

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