Филарет помолился за мир в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Святейший Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет помолился за мир в Украине во время Шестого молитвенного завтрака с участием руководства государства, передает корреспондент УНН.
"Агрессор не угомонился еще и продолжает войну против братского украинского народа, поэтому мы помолимся, чтобы мир в Украине установился", - сказал Филарет.
Добавим, что в молитве приняли участие народные депутаты, министры и их заместители, а также уважаемые иностранные гости.
Напомним, общий молебен за победу над агрессором прошел в Украине.