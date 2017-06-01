Филарет помолился за мир в Украине

"Агрессор не угомонился еще и продолжает войну против братского украинского народа, поэтому мы помолимся, чтобы мир в Украине установился", - сказал Филарет.

Добавим, что в молитве приняли участие народные депутаты, министры и их заместители, а также уважаемые иностранные гости.

Напомним, общий молебен за победу над агрессором прошел в Украине.