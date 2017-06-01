Філарет помолився за мир в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Святійший Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет помолився за мир в Україні під час Шостого молитовного сніданку за участю керівництва держави, передає кореспондент УНН.
"Агресор не вгамувався ще і продовжує війну проти братнього українського народу, тому ми помолимось, щоб мир в Україні встановився", - сказав Філарет.
Додамо, що в молитві взяли участь народні депутати, міністри та їх заступники, а також поважні іноземні гості.
Нагадаємо, спільний молебень за перемогу над агресором пройшов в Україні.