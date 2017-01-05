Фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" перенесли заседание о продлении ареста на 10 января
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Заседание суда в отношении четырех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", задержанных в Бахчисарае перенесли на 10 января, рассмотрение запланировано в подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.
По словам защитника, на этих заседаниях суд должен рассмотреть вопрос продления меры пресечения.
Напомним, 12 мая в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абельтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".