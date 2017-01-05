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Фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" перенесли засідання щодо продовження арешту на 10 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Засідання судущодо чотирьох фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір”, затриманих в Бахчисараї перенесли на 10 січня, розгляд запланований в підконтрольному Кремлю Київському районному суді Сімферополя. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

За словами захисника, на цих засіданнях суд має розглянути питання продовження запобіжного заходу.

Нагадаємо, 12 травня в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абельтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації “Хізб ут-Тахрір”, визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих “терористичними”.

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