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ФИФА ограничила украинцам доступ к трансляции церемонии награждения FIFA THE BEST

ФИФА ограничила украинцам доступ к трансляции церемонии награждения FIFA THE BEST

Киев • УНН

 • 12624 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. ФИФА ограничила доступ к личному You-Tube каналу, где должна транслироваться церемония награждения лучших игроков и тренеров 2016 FIFA THE BEST жителям Украины, передает УНН.

You-Tube канал FIFA TV заблокировал украинцам доступ к трансляции церемонии награждения.

"Пользователь, который загрузил видео, заблокировал доступ к нему в вашей стране", - такое сообщение появляется при переходе на канал FIFA TV.

Напомним, сегодня, 9 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года  по версии ФИФА.

В финальную тройку вошли: Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Антуан Гризманн (Атлетико, Франция) и Криштиану Роналду (Реал Мадрид, Португалия).

Саму церемонию The Best FIFA Football Awards проведут американская актриса и модель Ева Лонгория и немецкий актер и шоумен Марк Шрейль.

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