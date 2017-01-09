ФИФА ограничила украинцам доступ к трансляции церемонии награждения FIFA THE BEST
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. ФИФА ограничила доступ к личному You-Tube каналу, где должна транслироваться церемония награждения лучших игроков и тренеров 2016 FIFA THE BEST жителям Украины, передает УНН.
You-Tube канал FIFA TV заблокировал украинцам доступ к трансляции церемонии награждения.
"Пользователь, который загрузил видео, заблокировал доступ к нему в вашей стране", - такое сообщение появляется при переходе на канал FIFA TV.
Напомним, сегодня, 9 января, в Цюрихе состоялась церемония вручения награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА.
В финальную тройку вошли: Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Антуан Гризманн (Атлетико, Франция) и Криштиану Роналду (Реал Мадрид, Португалия).
Саму церемонию The Best FIFA Football Awards проведут американская актриса и модель Ева Лонгория и немецкий актер и шоумен Марк Шрейль.