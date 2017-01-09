ФІФА обмежила українцям доступ до трансляції церемонії нагородження FIFA THE BEST
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. ФІФА обмежила доступ до особистого You-Tube каналу, де має транслюватися церемонія нагородження найкращих гравців та тренерів 2016 FIFA THE BEST жителям України, передає УНН.
You-Tube канал FIFA TV заблокував українцям доступ до трансляції церемонії нагородження.
"Користувач, який завантажив відео, заблокував доступ до нього у вашій країні", - таке повідомлення з'являється, при переході на канал FIFA TV.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, в Цюріху відбудеться церемонія вручення нагороди найкращому футболісту 2016 року за версією ФІФА.
У фінальну трійку увійшли: Ліонель Мессі ("Барселона", Аргентина), Антуан Грізманн (Атлетіко, Франція) і Кріштіану Роналду (Реал Мадрид, Португалія).
Саму церемонію The Best FIFA Football Awards проведуть американська актриса і модель Єва Лонгорія і німецький актор і шоумен Марко Шрейль.