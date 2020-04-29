ФИФА может запретить плевки игроков во время футбольных матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Международная федерация футбола рассмотрела возможность запретить футболистам плеваться во время игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
По словам главы медицинского комитета организации Мишеля Д'Хооге, за нарушение запрета будут показывать желтые карточки.
"Это обычная практика в футболе, и она не очень гигиенична. Поэтому, когда мы снова начнем играть в футбол, я думаю, что мы должны максимально этого избегать. Вопрос в том, будет ли это возможно. Это негигиенично и хороший способ для распространения вируса. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожны", - сказал Д'Хооге.
Напомним, что ФИФА запланировала изменения в количестве замен.