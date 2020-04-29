ФІФА може заборонити плювки гравців під час футбольних поєдинків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міжнародна федерація футболу розглянула можливість заборонити футболістам плюватися під час ігор. Про це інформує УНН з посиланням на The Telegraph.
За словами голови медичного комітету організації Мішеля Д'Хооге, за порушення заборони будуть показувати жовті картки.
"Це звичайна практика в футболі, і вона не дуже гігієнічна. Тому, коли ми знову почнемо грати в футбол, я думаю, що ми повинні максимально цього уникати. Питання в тому, чи буде це можливо. Це негігієнічний і хороший спосіб для поширення вірусу. Це одна з причин, чому ми повинні бути дуже обережні", - сказав Д'Хооге.
Нагадаємо, що ФІФА запланувала зміни в кількості замін.