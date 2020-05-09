ФИФА разрешила чемпионатам отказаться от использования VAR

В ФИФА отметили, что в тех странах, где система VAR будет применяться, правила для нее останутся прежними.

“В отношении соревнований, в которых внедрена система видеопомощника судьи, этим соревнованием разрешается прекратить его использование после перезапуска на усмотрение каждой федерации”, — говорится в сообщении сайта ФИФА.

Как сообщалось ранее, ФИФА разрешила чемпионатам временно использовать до 5-ти замен в каждой из команд во время матчей.