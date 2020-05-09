ФІФА дозволила чемпіонатам відмовитися від використання VAR

У ФІФА відзначили, що в тих країнах, де система VAR буде застосовуватися, правила для неї залишаться колишніми.

“Відносно змагань, в яких впроваджена система відеопомічника судді, цим змаганням дозволяється припинити її використання після перезапуску на розсуд кожної федерації”, — сказано в повідомленні сайту ФІФА.

Як повідомлялося раніше, ФІФА дозволила чемпіонатам тимчасово використовувати до 5-ти замін кожній з команд під час матчів.