ФІФА дозволила чемпіонатам відмовитися від використання VAR
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дала добро, якщо національні футбольні федерації відмовляться від системи відеоповторів (VAR) після відновлення сезону, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
У ФІФА відзначили, що в тих країнах, де система VAR буде застосовуватися, правила для неї залишаться колишніми.
“Відносно змагань, в яких впроваджена система відеопомічника судді, цим змаганням дозволяється припинити її використання після перезапуску на розсуд кожної федерації”, — сказано в повідомленні сайту ФІФА.
Як повідомлялося раніше, ФІФА дозволила чемпіонатам тимчасово використовувати до 5-ти замін кожній з команд під час матчів.